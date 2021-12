Ann-Christin Spatzier als Vorsitzende im Amt bestätigt

Ann-Christin Spatzier bleibt Vorsitzende des Jugendamtselternbeirats in Münster. Das ist das Ergebnis der Wahl, die nun stattgefunden hat. In der konstituierenden Sitzung wurden Arbeit und Zielsetzung des Gremiums besprochen.

Bereits zum elften Mal wählten die Vertreterinnen und Vertreter des Elternbeirats aller münsterischen Kindertageseinrichtungen die neuen Mitglieder des Jugendamtselternbeirats (JAEB) für das Kindergartenjahr 2021/22. Wie bereits im letzten Jahr fand auch diesmal eine Briefwahl statt. Nun traf sich das neu gewählte Gremium erstmals zur konstituierenden Sitzung. Dem formellen Teil der Sitzung ging zunächst ein zwangloses Beisammensein und Kennenlernen der neuen Mitglieder voraus.

Dem 16-köpfigen Gremium steht zum zweiten Mal in Folge als Erste Vorsitzende Ann-Christin Spatzier vor. Die zweifache Mutter arbeitet bereits seit vier Jahren im JAEB und freut sich, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jugendamt und Trägern fortzuführen. Gleich zwei Stellvertreter stehen ihr tatkräftig zur Seite, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit Claudia Lieb und Michael Overbeck zwei weitere engagierte und versierte Eltern in vorderster Reihe haben“, so Spatzier.

Bestmögliche Betreuung und Förderung

„Wir treten als Eltern dafür ein, dass unsere Kita-Kinder die bestmögliche Betreuung und Förderung erhalten, dass sie sich in den Kitas wohlfühlen und den Betreuungsbedarfen der Eltern entsprochen wird“, beschreibt die Vorsitzende die Arbeit und Zielsetzung des JAEB.

Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder arbeiten in Ausschüssen und Arbeitskreisen der Stadt Münster mit und pflegen einen konstruktiven Dialog mit dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien sowie mit den verschiedenen Trägern, heißt es weiter. So wurden an diesem Abend auch die Mitglieder der verschiedenen Ausschüsse bestimmt. Der JAEB hat es nach eigenem Bekunden in den zehn Jahren seines Bestehens geschafft, in Politik und Verwaltung akzeptiertes und starkes Sprachrohr der münsterischen Eltern zu sein.

Kita-Eltern können sich mit ihren Anliegen rund um die Tagesbetreuung gern per Mail (jaeb@muenster.org) oder über das Kontaktformular auf der Homepage (https://www.muenster.org/jaeb/) an den JAEB wenden.