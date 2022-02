Neue Wendung in der Debatte um den geplanten Musik-Campus von Universität und Stadt: Eine private Initiative fordert einen Bürgerentscheid. Wie geht es jetzt weiter?

Will einen Ratsbürgerentscheid: Rüdiger Sagel

Die Bürgerinnen und Bürger in Münster sollen selbst über den Musik-Campus entscheiden. Mit diesem Ansinnen haben sich 23 von ihnen in dieser Woche schriftlich an Oberbürgermeister Markus Lewe gewandt.