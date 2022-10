Anstrengende Kilometer für den guten Zweck

Laufen statt lernen: Das galt am Freitag für rund 1000 Schülerinnen und Schüler der Mathilde-Anneke-Gesamtschule und der Primus-Schule. Denn beim 6. „Münsteraner Friedenslauf“ spulten sie einige Runden für den guten Zweck ab.

Am letzten Schultag vor den Herbstferien in den Klassenräumen hocken? Nicht mit den Schülerinnen und Schülern der Mathilde-Anneke-Gesamtschule und der Primus-Schule. Denn statt zu büffeln liefen die rund 1000 Kinder und Jugendlichen mit einigen Lehrern am Freitag bei der sechsten Auflage des „Münsteraner Friedenslaufs“ für den guten Zweck.

Dabei sammelten sie Spenden für die Arbeit des Forum Ziviler Friedensdienst (forumZFD) in der Ukraine und unterstützten mit dem Erlös des Laufes auch den Pax-Christi-Diözesanverband Münster, der Gedenk- und Diskussionsveranstaltungen, Studientage sowie Workshops mit Schülern und Lehrkräften organisiert.

Gemeinsames Aufwärmen

Der Startschuss für den Friedenslauf, der in diesem Jahr unter dem Motto „Frieden durch Freundschaft“ stand, fiel um kurz nach 9 Uhr auf der Sportanlage des SC Münster 08. Nach dem gemeinsamen Aufwärmen ging es für die Mädchen und Jungen – der Großteil stammte von der Mathilde-Anneke-Gesamtschule – auf den etwa einen Kilometer langen Rundkurs.

6. „Münsteraner Friedenslauf" Bei der 6. Auflage des „Münsteraner Friedenslaufs" sammelten rund 1000 Schülerinnen und Schüler der Mathilde-Anneke-Gesamtschule und der Primus-Schule Spenden für den guten Zweck. Es galt für sie, möglichst viele Runden um das Gelände des SC Münster 08 zurückzulegen. Foto: Matthias Ahlke

Innerhalb von 90 Minuten mussten sie möglichst viele Runden zurücklegen. Denn für jede absolvierte Runde gab es Spenden, die von Sponsoren aus dem persönlichen Umfeld der Teilnehmenden im Vorhinein zugesagt wurden.

Mindestens neun Runden hatten sich Joris Kründer (15), Florian Nöring (15) und Finn Geue (14) als Ziel gesetzt. „Das ist zwar anstrengend, aber für einen guten Zweck machen wir das“, erklärten die Neuntklässler.

Beitrag für Friedensarbeit leisten

„Es ist toll, wenn Kinder selbst aktiv werden und so ihren Beitrag in der Friedensarbeit leisten können“, bemerkte Claudia Osthues, Referentin für Friedensläufe und friedenspolitische Bildung beim forumZFD. Schon beim Start würden die Schülerinnen und Schüler zudem lernen, dass Frieden auch Fair-Play bedeute und bereits im Kleinen beginne. Zusätzliche Bildungsangebote würden das noch weiter untermauern. „Frieden soll auch eine wichtige Rolle im Schulalltag spielen“, sagte Osthues.

Bundesweit waren in diesem Jahr bislang etwa 15 000 Schülerinnen und Schüler für den Frieden aktiv – und zwar entweder bei einem der vier zentralen Friedensläufe in Bonn, Jülich, Köln und Münster oder im Rahmen verschiedener Projekttage.

Die Schirmherrschaft für den 6. „Münsteraner Friedenslauf“ hatte Oberbürgermeister Markus Lewe übernommen.