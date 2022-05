Antreiber für starke Quartiere

Viele Ideen zur Stadtentwicklung könnten Kommunen nicht umsetzen, wenn es nicht externe Mittel gäbe. Die Städtebauförderung zum Beispiel. Anhand zwei prominenter Beispiele zeigt die Stadt, wofür das Geld in Münster ausgegeben wird.

Mittel aus der Städtebauförderung sind auch in die Sanierung der Dominikanerkirche an der Salzstraße geflossen.

Für starke Quartiere, ein attraktives Lebensumfeld und ein gutes Leben in der Nachbarschaft – die Städtebauförderung ist eines der wichtigsten Instrumente der Stadtentwicklung. Am „Tag der Städtebauförderung“ am Samstag (14. Mai) informieren deutschlandweit Städte und Gemeinden über ihre Förderprojekte. Münster macht mit und zeigt anschaulich, wie mit den Mitteln die Stadt gestaltet wird.

Zwei Führungen durch die sanierte Dominikanerkirche stehen auf dem Programm. Die städtische Denkmalpflegerin Mechthild Mennebröcker und Annegret Mantke vom Amt für Immobilienmanagement zeigen, wie die Baumaßnahmen im Barockbau an der Salzstraße von der Städtebauförderung profitiert haben.

Von der Kirche zum Veranstaltungsraum

Das Gebäude der profanierten Kirche ist nicht nur Heimat der Installation „Zwei graue Doppelspiegel für ein Pendel“ von Gerhard Richter, sondern dient nach der umfangreichen Sanierung auch als kultureller Veranstaltungsraum. Die Führung wird zwei Mal angeboten (mit Start 11 und 15 Uhr) und ist kostenfrei, teilt die Stadt mit (Anmeldung: www.stadt-muenster.de/stadtplanung).

Öffentliche Fördermittel in Höhe von rund 7,2 Millionen kommen auch beim Umbau des alten Hill-Speichers zum Einsatz. Das ehemalige Lagergebäude am Südufer des Hafenbeckens wandelt sich zum soziokulturellen Zentrum. Insgesamt wird nach dem Umbau eine Fläche von rund 4000 Quadratmetern für gemeinwohlorientierte Nutzungen zur Verfügung stehen.

Neues „Quartierswohnzimmer“

Im Obergeschoss entstehen dabei neue Räume der ­B-Side mit Ateliers, Proberäumen, Co-Working-Spaces und dem „Quartierswohnzimmer“. Ei­nen spannenden Einblick in den Stand der Umbauarbeiten zeigt demnächst auch eine Online-Bildergalerie unter www.stadt-muenster. de/stadtplanung.

„Die Städtebauförderung unterstützt maßgeblich eine soziale und nachhaltige Stadt- und Quartierentwicklung. Die Fördermittel lösen vielfältige Projekte aus und treiben sie aktiv voran“, sagt Stadtbaurat Robin Denstorff. Von den unterschiedlichen Förderprogrammen haben in den vergangenen Jahren in Münster Plätze und Fahrradwege, Grünanlagen und Spielplätze, Bildungsräume und Begegnungszentren, soziale und kulturelle Einrichtungen profitiert.

Viele Beispiele sind in dem Film zu sehen, den die Stadtverwaltung für den Aktionstag im vergangenen Jahr produzierte. Der Film ist ebenfalls auf der Onlineseite des Stadtplanungsamts abrufbar.