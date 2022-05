360-Grad-Blick von der Lambertikirche

Zwischen den Fahrrädern auf dem Prinzipalmarkt fährt die historische Straßenbahn, die Rathausfassade schimmert in blauer Bemalung wie vor 200 Jahren und eine virtuelle Bildergalerie zeigt den Domplatz im Lauf der Jahrhunderte. Wer sich mit der neuen App von Münster Marketing auf den Weg durch die Stadt macht, erlebt dank der Technik der „Augmented Reality“ den einen oder anderen Zeitsprung und neue Perspektiven.

Die computergestützte erweiterte Realität macht möglich, dass man fest auf dem Kopfsteinpflaster steht und gleichzeitig digital den 360-Grad-Blick der Türmerin vom Lambertikirchturm genießen oder aus großer Höhe auf Picassos Kopf hinabschauen kann, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Die virtuellen Einblicke und Erlebnisse an fünf ausgewählten Orten in der Stadt sind das Sahnehäubchen der smarten Stadterkundungs-App“, sagt Bernadette Spinnen, Leiterin von Münster Marketing.

Geschichten, Bilder und kurze Filme

Grundlage für das Projekt war der Audioguide Münster. Dessen Inhalte wurden zu einer zeitgemäßen, multimedialen App weiterentwickelt, die nun mit einer Fülle von Informationen, Geschichten, Erzählungen, Bildern und kurzen Filmen zu einem Spaziergang durch die Stadt einlädt „Das ist mit Sicherheit nicht nur für Gäste interessant, sondern dürfte auch für Münsteranerinnen und Münsteraner die eine oder andere Überraschung bereithalten“, so Spinnen.

Unter dem Titel „Explore Münster – Dein Stadtrundgang“ gibt es die App kostenfrei im Appstore für iOS und Android. Per GPS-Navigation führt der Rundgang durch die Innenstadt mit ihren markanten Orten wie Dom, Rathaus, Lambertikirche, Dominikanerkirche, Erbdrostenhof und Stadtmuseum. Es geht vorbei an der Clemenskirche, den Museen an Königstraße und Aegidiistraße, weiter an die Aa, in Richtung Kuhviertel und bis zum Kiepenkerl. Die App erläutert wichtige Themen der Stadtgeschichte, Interessantes zu Kunstwerken und Architektur, vermittelt viele Informationen zu Besonderheiten der Stadt. Sie erzählt, wie Münster zu dem geworden ist, was es heute ist. In einem größeren Radius zeigt die Navigation zusätzlich 20 wichtige Punkte zwischen Hafen und Allwetterzoo mit Bild, Text und praktischen Informationen.

Die neue Stadtführungs-App zaubert Münsters historische Straßenbahn auf den Prinzipalmarkt. Foto: Stadt Münster/Kuiter

Die Navigation ist übersichtlich und intuitiv bedienbar. Nutzer können durch die GPS-Steuerung ihre Tour an jedem beliebigen Punkt starten. Wahlweise führt die Navigation durch den vollständigen Rundgang oder findet und erklärt einzelne Orte und Sehenswürdigkeiten, gekennzeichnet mit blau blinkenden Punkten. Wer sie anklickt, bekommt viel zu sehen oder zu hören.