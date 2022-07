Arbeiten in der Sonne, abkühlen am Kanal: So erlebt Münster den Hitze-Tag

Münster

Ob beim Send-Abbau oder im Imbiss – an vielen Arbeitsplätzen wurde am Dienstag in Münster ordentlich geschwitzt. Im Schatten zeigten die Thermometer weit mehr als 30 Grad an. Der Hitzerekord wurde jedoch wohl nicht geknackt.

Von Martin Kalitschke, Pjer Biederstädt, Oliver Werner, Matthias Ahlke und Björn Meyer