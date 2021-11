Arbeiten mit dem Bestand

Das Bauen wird sich nicht nur für Bauherren, sondern auch für Architekten ändern. Eine Ausstellung, die nach Berlin und München nun in Münster zu sehen sein wird, will Antworten darauf geben, wie in Zukunft anhand des bestehenden Bestandes gebaut werden kann.

Das Parkett einer abgerissen Wohnung dient der Ausstellung als Material. Die Vernissage findet am 28. November in den Räumen der Volksbank um 11 Uhr statt. Die kleinen Bilder zeigen Prof. Jan Kampshoff (o.) und Martin Behet.

„Es gibt kein Weiter wie bisher. Die Welt ist gebaut! Wir brauchen in der Architektur dringend ein konsequentes Umdenken.“ Dieses Zitat aus den Ausführungen der Architekten Katja Fischer und Jan Kampshoff wird, wie noch weitere Zitate anderer Architekten, in wenigen Tagen auf großen Plakaten in der Stadt zu lesen sein. Die Aussprüche sollen nachdenklich machen und dabei auf eine Ausstellung hinweisen, die das Bewusstsein für das Bauen verändern möchte. Am 28. November zeigt der Bund Deutscher Architekten (BDA) in Zusammenarbeit mit der Stadt Münster und der Münster School of Architecture die Ausstellung „Sorge um den Bestand. Zehn Strategien für die Architektur“ in den Räumlichkeiten der Volksbank Münsterland Nord in der Voßgasse 3.

Der Bausektor, sagt der münsterische Architekt Kampshoff, der als Professor derzeit an der TU Berlin lehrt, sei für große Teile des CO 2 direkt oder indirekt verantwortlich. Kampshoff ist sich in diesem Zusammenhang sicher, dass das Bepreisen, etwa von verwendeten Rohstoffen, nur noch eine Frage der Zeit sei. In diesem Moment werde auch der Abriss vorhandener Gebäude, anders als heute noch, unwirtschaftlich. „Damit ändert sich auch das Bild des Architekten“, sagt Kampshoff.

Bepreisen von Baumaterialien

Wie genau, darauf will die Ausstellung, die zunächst in Berlin und dann in München zu sehen war, Antworten geben. „Wir, und da schließe ich mich mit ein, werden eine Menge lernen müssen“, sagt Martin Behet, Vorsitzender des BDA Münster mit dem Blick auf die unausweichlichen Veränderungen im Bausektor.

Gezeigt wird die Ausstellung bis zum 27. Februar (mittwochs bis freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr). Hinzu kommen drei Vortragsabende jeweils um 19 Uhr. Am 6. Dezember kommen die Urban Designer Tabea Michaelis und Ben Pohl, am 13. Dezember Architekt Prof. Dirk E. Hebel und am 17. Januar unter anderem Architekt und Fotograf Simon Jüttner nach Münster. Neben den Abenden und der Ausstellung gibt es zudem eine eigene Publikation, die den Titel der Ausstellung trägt, und die neben verschiedenen Strategien auch konkrete Beispiele enthält.