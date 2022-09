Arbeitswelt im tiefgreifenden Umbruch

Wer Mitarbeiter heute nur als nützlichen Produktionsfaktor begreift, wird wohl kaum Top-Ergebnisse erzielen und künftig Schwierigkeiten haben, überhaupt noch motivierten und qualifizierten Nachwuchs zu bekommen. Eine Erkenntnis, die sich beim Personalkongress verfestigte, den der BVMW (Bundesverband Mittelständische Wirtschaft) in Kooperation mit Aschendorff Medien am Dienstag im Mövenpick Hotel veranstaltete.

„New Work“ heißt der zentrale Begriff, der den tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt auf den Punkt bringt. „Die Coronapandemie hat für einen unglaublichen Schub in Sachen New Work gesorgt“, sagt Bernd Adamaschek, Leiter der BVMW-Region Münsterland. Er verweist auf flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice und Führen auf Distanz.

Flachere Hierarchien

Doch was steckt hinter dem New-Work-Hype, und welche Ansprüche haben Beschäftigte? Antworten lieferte in ihrem Vortrag Prof. Dr. Friedericke Hardering. Bei den „gigantischen Umbrüchen in der Arbeitswelt“ gehe es um die Gestaltung von Rahmenbedingungen, damit Mitarbeiter ihr Potenzial voll ausleben können. Im Mittelpunkt des New Work stehen laut Hardering flache Hierarchien, mehr Eigenverantwortung, eine bessere Work-Life-Balance, die mit einer Flexibilisierung von Arbeitsorten- und -zeiten einhergehe. Hardering machte allerdings auch deutlich, dass einige Aspekte „der Old Economy weiterhin relevant sind“ – etwa gut bezahlte Arbeit und Arbeitsplatzsicherheit.

„Um gut qualifizierte Fachkräfte zu halten und neue zu akquirieren, gewinnen New-Work-Modelle einen immer größeren Stellenwert“, unterstrich Marc Arne Schümann, Geschäftsführer der Anzeigenblattgruppe Münsterland der Unternehmensgruppe Aschendorff.

Flexible Arbeitszeiten auch im Handwerk

Dass die Flexibilisierung der Arbeitszeit auch im Handwerk funktioniert, zeigte Stefan Raddant, Unternehmer und Obermeister der Innung für Elektrotechnik Münster, am Beispiel der Vier-Tage-Woche in seinem Betrieb auf. Von montags bis donnerstags komprimiert mit Überstunden arbeiten, dafür aber am Freitag frei zu haben – dieses Modell sei auf Initiative der Belegschaft erfolgreich umgesetzt worden.

Dass Selbstverantwortung auch bei der Wahl des Arbeitsortes Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitsergebnissen dienlich ist, erläuterte Sébastien Lucina vom Unternehmen Baby­One. Dies ermöglicht Mitarbeitern seit Kurzem nach Urlaubsaufenthalten, auch aus dem Ausland zu arbeiten.

Ob Vier-Tage-Woche, Drei-Tage-Wochenende oder Homeoffice: Im Kern zielen neue Arbeitszeitmodelle und Führungsstrategien auf mehr Erfüllung bei der Arbeit und Erfolg für Mitarbeiter und Betrieb ab, wie es Dr. Oliver Haas (Das neue Führen GmbH, München) auf den Punkt brachte. „Wir müssen weg von der Einstellung: Dienst nach Vorschrift.“ Der Mitarbeiter gehöre in den Fokus betriebswirtschaftlichen Handelns. Wo liegen die Stärken, wo persönliche Triebfedern, sich weiterzuentwickeln, um Potenzial und Motivation gewinnbringend für das Unternehmen zu nutzen?

Heißt konkret: Das Ziel der Abteilung muss so formuliert werden, dass alle motiviert mitmachen. Nicht zuletzt wirke ein Unternehmensleitbild nur dann authentisch, wenn man bei der Entwicklung die Mitarbeiter einbeziehe. Denn vor allem bei der jungen Generation seien Werte und Sinnhaftigkeit von zentraler Bedeutung.