Astronomische Uhr hat ihren großen Auftritt

Ihr Neubau hat sieben Jahre gedauert, von 1536 bis 1543. Ihre Sanierung hat weitere fünf Jahre in Anspruch genommen. Jetzt ist die Astronomische Uhr im Dom wieder in voller Pracht zu sehen.

Sie ist ein Publikumsliebling, rund 480 Jahre alt und präsentiert sich pünktlich vor Weihnachten in Bestform: Nach mehrjährigen Restaurierungsarbeiten ist die Astronomische Uhr vollständig zurück an ihrem Platz im Chorumgang des St.-Paulus-Doms.

Willkommen im Wohnzimmer bei den tom Rings, es gibt frische Waffeln! Direkt am offenen Kamin sitzt ein junger Mann mit einem schweren Waffeleisen in der Hand; auf einem Tisch davor steht der Teig, den ein kleines Mädchen dem Waffelbäcker anreicht. Der Hausherr sitzt genau in der Bildmitte am Esstisch.