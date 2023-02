Infos für junge Weltentdecker

Highschool-Aufenthalt in den USA? Oder Work Travel in Australien? Au Pair in Kanada? Alles hochattraktiv für junge Leute – aber auch planungsintensiv. Bei der Jugendbildungsmesse in Münster in der Gesamtschule Mitte gibt’s Antworten auf alle Fragen.

Wer nächstes Jahr an einem Schüleraustausch teilnehmen will oder sich für andere Programme wie Au Pair, Work Travel, Freiwilligendienste, Auslandspraktika, Sprachreisen und Studium im Ausland interessiert, ist genau richtig auf der Jugendbildungsmesse in Münster.

Zwar scheint 2024 noch in weiter Ferne, besonders für einen Highschool-Aufenthalt in einem der beliebteren Zielländer lohnt sich allerdings eine frühzeitige Planung, um sich einen der begehrten Programmplätze sichern zu können, wie die Organisatoren von Weltweiser in einer Pressemitteilung schreiben.

Aber auch wer noch dieses Jahr in die Welt aufbrechen möchte, kann je nach Wunschprogramm und Zielland mit ein wenig Glück auf der „JuBi“ noch fündig werden. Die kostenlose Infoveranstaltung findet am Samstag (25. Februar) an der Gesamtschule Münster Mitte, Jüdefelderstraße 10, statt.

Ehemalige Teilnehmende berichten

Neben Bildungsexperten und ehemaligen Teilnehmenden ist auch der unabhängige Bildungsberatungsdienst Weltweiser selbst vor Ort und berät zu vielfältigen Auslandsprogrammen.

Auf der Messe werden in bewährter Manier alle Fragen zum persönlichen Auslandsabenteuer beantwortet, von ersten Planungsschritten bis hin zur Auswahl des passenden Gastlandes, Programms und Anbieters.

Aus der Erfahrung der vergangenen zwei Jahre, in denen allen Einschränkungen zum Trotz zahlreiche Auslandsprogramme möglich waren und viele Zielländer offenstanden, zeigt sich: Flexibilität bei der Wahl des Ausreisezeitpunktes und des Wunschlandes zahlt sich aus. Denn die Chancen, einen Programmplatz zu finden, erhöhen sich, je offener und flexibler man ist.

„JuBi – Die Jugendbildungsmesse“ in Münster findet am Samstag von 10 bis 16 Uhr in der Gesamtschule Münster Mitte statt. Der Eintritt ist frei.