Auch die Bösen Geister und der CCH weichen Corona

Auch die letzte karnevalistische Großveranstaltung in diesem Jahr ist wegen der Corona-Entwicklung abgesagt. In einer außerordentlichen Vorstandssitzung hat das Präsidium der Bösen Geister am Dienstagabend einstimmig beschlossen, die für Sonntagmorgen geplante Ehren- und Obergeistertaufe im Rathaus-Festsaal zu verschieben.

