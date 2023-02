Auf den Spuren der Himmelsleiter

Bereits seit Monaten ist die Himmelsleiter in und an der St.-Lamberti-Kirche zu sehen. Rund 400 Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich aktuell im Rahmen der Schulaktionstage mit dem Kunstwerk und seiner Deutung.

Hoch hinaus geht es in diesen Tagen für rund 400 Schülerinnen und Schüler aus Münster, die sich bei Schulaktionstagen in der St.-Lamberti-Kirche mit der Himmelsleiter beschäftigen. An zehn verschiedenen Stationen entwickeln sie ihre persönliche Deutung des Kunstwerks, das seit September die Blicke der Münsteraner und Stadtbesucher auf sich zieht. Auch die von Dorothee Feller. Die NRW-Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Leiter bei ihren regelmäßigen Joggingrunden am Aasee stets im Blick. „Die Himmelsleiter fasziniert mich, sie gibt Orientierung und ist ein Zeichen der Hoffnung“, betonte Feller am Donnerstag bei ihrem Besuch der Schulaktionstage – eine Kooperation der Schulabteilung des Bistums Münster, der Jugendkirche Münster, des Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasiums und der Pfarrei St. Lamberti.

Seit einem halben Jahr bereitet das Team die Aktionswoche vor, an der 15 Gruppen verschiedener Schulformen teilnehmen, darunter bischöfliche und staatliche Schulen. „Wir verstehen uns als Katalysator, indem wir verschiedene Institutionen zusammenbringen und den Schülerinnen und Schülern gemeinsam diese Erfahrungen ermöglichen“, erklärte Dr. Christian Schulte, Leiter der Hauptabteilung Schule und Erziehung im Bischöflichen Generalvikariat, der Ministerin. Die Aktionswoche wurde ebenfalls durch eine Mitarbeiterin des Instituts für Religionspädagogik und Pastoraltheologie der Westfälischen Wilhelms-Universität mitgestaltet.

Die vielen Deutungen der Himmelsleiter

Die Himmelsleiter sei „wunderbar deutungsoffen“, ergänzte Daniel Meyer zu Gellenbeck, Referent für Religionspädagogik: „Was gibt mir Hoffnung? Wo finde ich Halt? Woran glaube ich eigentlich?“ Diese Fragen stünden an den Stationen im Mittelpunkt.

NRW-Ministerin Dorothee Feller wurde selbst aktiv und ordnete ihr wichtige Tugenden der Leiter zu. Foto: Bischöfliche Pressestelle/Ladermann

Die österreichische Künstlerin Billi Thanner, die die Himmelsleiter geschaffen hat, war erneut nach Münster gekommen und freute sich über die vielen jungen Menschen in der Kirche. „Mir geht es sehr nahe, wenn ich sehe, dass die Himmelsleiter zur Interaktion ermutigt.“ An die Schülerinnen und Schüler gewandt sagte sie: „Ihr seid unsere Hoffnung, unsere Zukunft. Schön, dass ihr da seid.“