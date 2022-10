Aufklärung für den Blackout

Münster

Es soll die Resilienz der Bevölkerung in Katastrophenlagen stärken, Freiwillige für den Katastrophenschutz gewinnen und über Katastrophen aufklären. Die Rede ist vom Projekt „BlackOut of the Box“ des DRK-Landesverbands Westfalen-Lippe, das nun für den Förderpreis „Helfende Hand 2022“ nominiert ist.