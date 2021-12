Aufruf zum Gedichtwettbewerb

Was für ein Jahr! Wer nach dem Auf und Ab der zweiten, dritten, vierten Welle endlich unterm Weihnachtsbaum angekommen ist, sollte sich ruhig mal ein wenig Zeit nehmen, das Erlebte zu verarbeiten. Zum Beispiel in Form eines Weihnachtsgedichts . . .

Wie in jedem Jahr ruft die Redaktion in der Weihnachtsausgabe zum Gedichtwettbewerb auf. Gesucht werden selbstverfasste Gedichte von höchstens acht Zeilen, in denen folgende vier Begriffe vorkommen müssen:

Wellenbrecher

1. Wellenbrecher: Das Wort des Jahres 2021, ausgewählt von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Der Begriff stammt aus dem Küstenschutz, dem Schiffbau und der Architektur. Das Wort wird inzwischen für Maßnahmen benutzt, die in der Coronapandemie zum Tragen kommen – eben mit dem Ziel, die Infektionswellen zu brechen. Aber natürlich lässt es sich auch in ganz anderem Sinn verwenden: schließlich ist „Wellenbrecher“ ein sehr geschmeidiges Wort mit ganz eigenem Rhythmus.

Ampel

2. Ampel: Muss es wirklich politisch sein? Überhaupt nicht. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich „kleines Fläschchen“. Aus der Ölflasche wurde eine Ölleuchte – und daraus entstand schließlich der Begriff für „Lichtzeichenanlage“ zur Steuerung des Straßenverkehrs. Bei dem Thema dürfte den Leserinnen und Lesern in Münster einiges einfallen. Wenn sie bei „Ampel“ nicht gleich an eine Blumenampel denken.

Promenieren

3. Promenieren: Noch so ein Verkehrsthema, diesmal abgeleitet von der durch abenteuerliche Verkehrsversuche besonders gebeutelten münsterischen Promenade. Da beim Gedichtwettbewerb ein Verb nicht fehlen darf, wird „promenieren“ daraus. Ganz entspannt.

Klimatisch

4. Klimatisch: Corona ist nicht das einzige Dauerthema in Münster, es gibt auch noch das leidige Klima – seien es die von der Stadt angestrebte Klimaneutralität, die Klimademonstrationen oder das vielbeschworene münsterische Wohlfühlklima. Klima ist ein Dauerbrenner des Gedichtwettbewerbs, als Adjektiv aber ist es neu: In diesem Fall ist „klimatisch“ gefragt.

Wellenbrecher, Ampel, promenieren und klimatisch – das reimt sich doch gar nicht! Natürlich nicht, sonst wär‘s ja einfach. Die Aufgabe besteht eben darin, diese Begriffe in einem einzigen Gedicht unterzubringen. Wie in diesem kleinen Beispiel:

„Klimatisch ist ein Wellenbrecher / alles andere als gut. / Wenn er mit der roten Ampel / grüne Wellen brechen tut.

Besser ist es für das Klima / auf den Füßen zu spazieren, / Ohne Auto lässt sich prima / quer durch Münster promenieren.

Wer mitmachen möchte, sollte seine lyrischen Ergüsse bis zum 3. Januar an die WN-Redaktion, Soester Straße 13, 48155 Münster schicken (per E-Mail: redaktion.ms@­zeitungsgruppe.ms). Die schönsten Gedichte werden veröffentlicht, unter allen Teilnehmern werden Buchgeschenke ausgelost.