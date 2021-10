Aufstehen gegen Judenhass

In einer Friedensvesper erinnerten die katholische Pfarrei St. Lamberti und die evangelische Apostelgemeinde gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) an den Tag des Westfälischen Friedens, den 24. Oktober 1648.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese Werte müssen wir verteidigen: in den Sozialen Netzwerken, am Arbeitsplatz, in der Freizeit, in der Familie und unter Freunden.“ Dazu hat die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen, Judith Neuwald-Tasbach, am Sonntag bei der ökumenischen Friedensvesper in der münsterischen Apostelkirche aufgerufen. Die katholische Pfarrei St. Lamberti und die evangelische Apostelgemeinde erinnerten gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) an den Tag des Westfälischen Friedens am 24. Oktober 1648, wie es in einer Pressemitteilung des Bistums heißt.

„Diese Friedensvesper soll ein klares Zeichen gegen jede Form von Antisemitismus sein“, hatte Pfarrer Friedrich Stahlhut von der Apostel-Kirchengemeinde anlässlich des aktuellen Gedenkens „1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland“ zu Beginn betont. Stahlhut erinnerte daran, wie stark Jüdinnen und Juden das deutsche Leben und die Kultur mitgeprägt und den Alltag bereichert haben: „Es erschreckt und entsetzt mich, dass jüdische Menschen um ihr Leben fürchten müssen und Kinder noch immer fragen: ‚Warum hassen die anderen uns so sehr?‘“

Die Eltern gaben Deutschland noch eine Chance

Eine Frage, die Judith Neuwald-Tasbach nur allzu vertraut ist. Ihr Vater hatte damals keine Antwort darauf. „Heute stelle ich mit Erschrecken fest, dass nicht nur die Frage die gleiche geblieben ist, sondern auch die Antwort. Heute muss ich den Kindern in unserer Gemeinde antworten: Ich weiß es nicht.“ Neuwald-Tasbachs Familie väterlicherseits, seit Generationen in Gelsenkirchen ansässig, wurde im Dritten Reich nach Riga deportiert. „Von 26 Familienmitgliedern erlebten nur zwei die Befreiung.“ Die Familie ihrer Mutter sei in Auschwitz gefoltert worden. Doch ihre Eltern gaben Deutschland, „dem Land der Täter“, noch eine Chance. „Sie haben daran geglaubt, dass die neu geschaffene Demokratie und das Grundgesetz für alle Zeiten sicherstellen würden, dass es niemals mehr Judenhass und Rassismus in diesem Land geben würde“, verdeutlichte Neuwald-Tasbach.

Kein Jahr ohne antisemitische Vorfälle

Seit 1945 habe es jedoch nicht ein Jahr ohne antisemitische Vorfälle in Deutschland gegeben. „Mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass meine Religion für mich immer mit Polizeipräsenz verbunden ist“, erläuterte die Vorsitzende. So viele Jahrzehnte nach Kriegsende sei jüdisches Leben ohne den Schutz der Polizei noch immer kaum möglich. „Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, die der gesamten Gesellschaft, hier deutliche Worte zu finden, dagegen aufzustehen“, so Neuwald-Tasbach. Musikalisch wurde die Vesper gestaltet vom Klezmer-Ensemble „Trio 7,40“.