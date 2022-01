Augenzwinkernder Blick in die Glaskugel

Die münsterischen Impfskeptiker erhalten überregionale Verstärkung. Aus dem sächsischen Zschopau nimmt beim Protest-Spaziergang am 3. Januar eine Delegation teil, deren Anführer Heinz Knipper und Herbert Dolling trotz ihres für Münsteraner fremdartigen Zungenschlags charismatische Kraft entfalten. Bereits am 10. Januar beschließen die „Spaziergänger“, in Münster die hier vor knapp 500 Jahren im Täuferreich begründete Tradition einer neuen Zeitrechnung aufleben zu lassen. Sie kehren ins vorpandemische Jahr 2019 zurück, besetzen die Bauruine des Hafenmarkts und ignorieren dort konsequent sämtliche Umstände des überall in der Nachbarschaft geltenden Jahres 2022.

