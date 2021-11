Aus Kleinem Großes gemacht

Ahmad Alhamwi verteilt seit vielen Jahren, mitunter in Sichtweite zum Rathaus, das Grundgesetz in verschiedenen Sprachen, um vor allem Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen.

Als junger Mann kam der heute 48-jährige, in Damaskus geborene Ahmad Alhamwi nach Deutschland. Längst ist das Land seine neue Heimat geworden, in der nicht nur seine Kinder aufgewachsen sind, sondern er sich auch vielfältig politisch und ehrenamtlich engagiert. Dafür ist jetzt Alhamwi, beruflich Ingenieur für Medizintechnik, ausgezeichnet worden. Er bekam den Preis „Wir ist Plural – Preis zur Stärkung der Demokratie“ in Bronze, der in Zusammenarbeit von der Bundeszentrale für politische Bildung und in diesem Jahr dem Bundesverfassungsgericht vergeben wird.

Ausgezeichnet wurde Alhamwi für ein Projekt, das im Kleinen begann und schließlich immer größer wurde. Als 2015 immer mehr geflüchtete Menschen nach Deutschland und damit auch nach Münster kamen, fing Alhamwi an, das deutsche Grundgesetz gezielt zu verteilen. Erst nur wenige Exemplare, 2017 waren es dann schon Hunderte zu den hiesigen Wochen gegen Rassismus. Und nicht nur das: Gezielt verteilte er die Exemplare in verschiedenen Sprachen an Menschen mit Migrationshintergrund, um ihnen zu zeigen, welche Rechte den Menschen in Deutschland zustehen.

Mit der Pandemie beendete Alhamwi, der die Ausgaben zuvor häufig in der Innenstadt verteilt hatte, sein Engagement nicht. Als die Einschränkungen für Kontakte kamen, begann Alhamwi damit, das Grundgesetz in digitaler Version zu versenden.

Einzelner kann viel bewirken

In Ihrer Laudatio sagte die Richterin des Bundesverfassungsgerichts Dr. Sibylle Kessal-Wulf: „Das Projekt beweist, dass ein einzelnes Mitglied unserer Gemeinschaft etwas bewirken kann und kleine Aktionen und Schritte zum Erfolg führen können.“

Von 149 eingereichten Projekten wurden insgesamt 15 prämiert. Alhamwi, zeitweise für die CDU engagiert und seit vielen Jahren in Münster unter anderem Mitglied des Integrationsrates, gewann den Preis als Einzelperson in Bronze in der Kategorie Mikro-Projekte.

Das Festakt ist unter youtu.be/9vGGf73WMFI abrufbar.