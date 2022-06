Ausschuss stimmt geschlossen für Antrag

Keine kontroverse Diskussion, dafür einhellige, sogar teils explizit begeisterte Zustimmung: Der Schulausschuss hat am Dienstagabend der Antragstellung zur Errichtung einer dritten städtischen Gesamtschule am Standort Roxel zugestimmt – mit Freude und Erleichterung in allen Fraktionen darüber, dass das seit Jahren diskutierte und geprüfte Vorhaben nun auf den Weg kommt.

Ob die neue, schon lange wegen der großen unbefriedigten Nachfrage vieler münsterischer Eltern dringend notwendige, vierzügige Gesamtschule nun aber wirklich im Schulzentrum Roxel gegründet wird, bleibt vorerst weiter fraglich. Am Zug sei nun die münsterische Regierungspräsidentin Dorothee Feller (CDU), die über den Antrag zu entscheiden hat und gerade in den Koalitionsverhandlungen für eine mögliche schwarz-grüne Koalition mit dem Thema Schule beauftragt ist. Sie müsse zusammen mit den gewählten Landtagsabgeordneten der Region eine gute Lösung für Münster und das Umland finden, wie es der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Christoph Kattentidt, in der Sitzung ausdrückte.

Münster ist der Schicksal der Havixbecker Schule nicht egal

Bisher hat die Bezirksregierung die Position der Gemeinde Havixbeck vertreten, die durch eine Gründung in Roxel die eigene Anne-Frank-Gesamtschule mit ihrem Zweig in Billerbeck gefährdet sieht, weil der Schule künftig voraussichtlich die Kinder aus Münster fehlten. Analysen im Auftrag der Stadt Münster und von IT NRW sehen anhand der Bevölkerungsprognose keine Gefährdung bestehender Schulen. Alle Fraktionen und auch Schuldezernent Thomas Paal machten deutlich, dass der Stadt Münster das Schicksal der Havixbecker Schule „keineswegs egal“ sei. Aber die Prüfung der Daten und die Abschätzung der Folgen seien „sehr gründlich“ erfolgt, so Thomas Paal.

Havixbecker Vertreter sehen den Sachverhalt weiter anders

Havixbecks Bürgermeister Jörn Möltgen und der Leiter der Billerbecker Dependance der Schule, Dr. Thorsten Habbel, folgten der Abstimmung und verließen die Sitzung mit dem Kommentar, den Sachverhalt weiter ganz anders zu sehen. Die Gemeinde Havixbeck hat bereits angekündigt, Klage zu erheben, falls die Bezirksregierung die Errichtung der Gesamtschule in Roxel genehmigt. Ob die Stadt Münster ebenfalls klagt, sollte ihr Antrag abgelehnt werden, ließ Dezernent Paal am Rande der Sitzung offen. Er rechnet mit einer Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde nach den Sommerferien.