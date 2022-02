Architekturstudierende präsentieren Abschlussarbeiten

An Studierende und Architekturinteressierte richtet sich die Ausstellung „annual.2022“ der Münster School of Architecture. Mehr als 80 Ausstellungsstücke haben die Studierenden dazu angemeldet.

Nach drei Jahren ohne Präsenzausstellung präsentieren Studierende des Fachbereichs Architektur der FH Münster, der Münster School of Architecture (MSA), bei der „annual.2022“ am Samstag und Sonntag (11. und 12. Februar) ihre Projekte und Abschlussarbeiten des vergangenen und des aktuellen Semesters – am Samstag nur für MSA-Studierende, am Sonntag sind auch Externe eingeladen.

Das Motto lautet „Verbinden“, denn das sei in der Pandemie in den Hintergrund geraten, sagt Architekturstudentin Berit Michaelis vom Organisationsteam der „annual.2022“. „Wir wollen wieder zeigen, was die Studierenden alles entwickelt haben, und uns mit anderen Architekturinteressierten darüber austauschen.“

Natürlich unter Corona-Regeln: Die Ausstellung findet im Einbahnstraßenrundgang in den Gebäuden 5 und 7 des Leonardo-Campus statt, ein Rahmenprogramm bietet dazu Workshops und Vorträge – alles mit Maskenpflicht, Begrenzung der Personenanzahl und 3G-Einlasskontrolle. Interessierte müssen sich vorab online einen Zeitslot für die Ausstellung oder einen Platz für die Rahmenangebote buchen und können die Vorträge sowohl vor Ort als auch online verfolgen.

Ausstellung von Studierenden für Studierende

„Es ist eine Ausstellung von Studierenden für Studierende und Architekturinteressierte. Dahinter steckt ein sehr engagiertes Organisationsteam“, sagt Michaelis. Am Freitag finden noch Prüfungen statt, daher öffnet die Ausstellung erst um 15 Uhr.

In den vergangenen Semestern ist an der MSA in Seminaren, Abschlussarbeiten und Projekten einiges an Ideen und Modellen entstanden. Mehr als 80 Anmeldungen für Ausstellungsstücke zählt das Team der „annual.2022“ bereits.

Rahmenprogramm zum Thema „Verbinden“

Neben den Gebäudeplänen, Konstruktionsmodellen und Designs der Studierenden können sich Besucher auf das Rahmenprogramm zum Thema freuen. Beispielsweise im Workshop „Nudelturm“ von MSA-Professor Johannes Schilling und seinem Team geht es am Samstag buchstäblich darum, eine möglichst stabile Konstruktion aus verschiedenen Nudelarten zu erbauen. Die Architekturstudierenden wissen, wie es geht: „Professor Schilling nutzt das als Vorbereitungsübung zum Skelettbau für die Erstsemester. Mit möglichst wenig Material eine starke Tragstruktur entwerfen“, erklärt Michaelis. Am gleichen Tag berichtet Christian Heuchel vom Architekturbüro Ortner & Ortner passend zum Motto, wie sich bei der Baukunst Alt und Neu verbinden lassen. Sein Vortragstitel: „Ich würde es verkleben nennen“.

Weitere Programmpunkte und die Online-Anmeldung zur Veranstaltung finden Interessierte auf der Webseite der MSA.