Auszeichnung für das Gymnasium Paulinum

Die Schüler des Gymnasiums Paulinum beschäftigen sich immer wieder mit jüdischem Leben, Antisemitismus und Erinnerungskultur, nicht nur am Courage Tag, der an der Schule alle zwei Jahre durchgeführt wird, sondern in vielfältigen Projekten. Am Dienstag wurden sie dafür mit dem Dr.-Julius-Voos-Preis ausgezeichnet.

Foto: Conlan