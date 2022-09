Auszeichnung für Bildhauerin Hyun-Gyoung Kim aus Münster

Die von der Stadt Münster nominierte Künstlerin Hyun-Gyoung Kim ist mit dem vom NRW-Kultursekretariat und seinen Mitgliedsstädten ausgelobten Preis „CityARTists“ ausgezeichnet worden. Das teilt die Stadt mit.

Sie nahm den Preis am Freitag (23.9.) während einer Feierstunde in Wuppertal entgegen. Die 1970 in Korea geborene Bildhauerin war Meisterschülerin an der Kunstakademie Münster. „Nach der Auszeichnung des Fotografen Thomas Wrede im vergangenen Jahr wird mit Hyun-Gyoung Kim nun erneut eine Künstlerin aus Münster mit dem Kunstpreis ‚CityARTists‘ gefördert“, freut sich Frauke Schnell, Leiterin des Kulturamtes der Stadt Münster.

Hochkarätige Fachjury überzeugt

Kim ist bei der Gestaltung ihrer Arbeiten insbesondere daran interessiert, persönliche Wahrnehmungen zu erzählen und gleichzeitig den Betrachtenden Raum für eigene Assoziationen zu öffnen, wie es in der Mitteilung heißt. Ausgangspunkt ihrer künstlerischen Positionen ist immer wieder die Darstellung abweichender Existenzformen.

„Gartenmann“, eine Arbeit von Hyun-Gyoung Kim aus dem Jahr 2020 aus Acrylharz und Acryl. Foto: Il-Suk Lee

Mit ihren Arbeiten überzeugte sie eine Fachjury - bestehend aus Dr. Christian Esch (Direktor des NRW-Kultursekretariats, Juryvorsitz), Elke Kania (wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kunsthauses NRW, Aachen), Dr. Barbara Könches (Geschäftsführerin der Zero Foundation Düsseldorf), Dr. Stephan Mann (Direktor des Museums Goch) und Stephanie Pech (freischaffende Künstlerin, „CityARTist Bonn 2021"), die aus 21 Nominierungen die zehn finalen Preisträger und Preisträgerinnen auswählte.

Dotiert mit 5000 Euro

Der „CityARTists“-Preis wird seit 2020 jährlich an insgesamt zehn Kunstschaffende verliehen. Er wird als Stipendium vergeben und ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Das Förderprogramm richtet sich an professionelle Kunstschaffende über 50 Jahre, die in den Bereichen Malerei, Skulptur, Fotografie, Installation und Performance tätig sind und ihren aktuellen Wohnsitz in einer der 21 Mitgliedsstädte des NRW-Kultursekretariats haben. Weitere Infos unter: www.stadt-muenster.de/kulturamt/kulturfoerderung/cityartists und www.cityartists.de