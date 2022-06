Auto kollidiert mit Radfahrer – 27-Jähriger verletzt

Zusammenstoß am Hafenplatz: Eine Autofahrerin ist am Dienstagabend mit einem Radfahrer kollidiert. Der 27-Jährige wurde dabei verletzt.

Am Dienstagabend ist eine 55-jährige Autofahrerin am Albersloher Weg Ecke Hafenplatz mit einem 27-jährigen Radfahrer zusammengestoßen. Der Münsteraner wurde leicht verletzt.

Die Frau aus Telgte fuhr laut einer Mitteilung der Polizei mit ihrem Auto auf dem Albersloher Weg in Richtung Innenstadt. An der Ampel in Höhe des Hafenplatzes bog sie nach rechts ab und kollidierte dabei mit dem Radfahrer, der ebenfalls den Albersloher Weg in Richtung Innenstadt befuhr. Der 27-Jährige stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.