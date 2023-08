Baustelle auf der A1: So läuft der sechsspurige Ausbau

Einzigartige Autobahnbrücke nimmt schnell Form an

Münster/Ascheberg

Zwischen Münster und Ascheberg entsteht auf der A 1 an diesem Wochenende Deutschlands längste Spannbetonbrücke ohne Mittelpfeiler – eine Premiere im Autobahnbrückenbau. Am Samstag wurden die Fertigteilträger erfolgreich in Position gebracht.

Von Helmut P. Etzkorn