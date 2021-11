Autofahrer flüchtet nach Unfall am Bremer Platz

Nach einem Unfall am Bremer Platz ist die Polizei auf der Suche nach einem beteiligten Autofahrer. Eine 82-jährige Fahrradfahrerin ist am Sonntagabend von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der Autofahrer verließ die Unfallstelle.

Am Sonntagabend hat sich eine 82-jährige Fahrradfahrerin an der Wolbecker Straße Ecke Bremer Platz bei einem Unfall leicht verletzt, der beteiligte Autofahrer ist geflüchtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem etwa 50 bis 55 Jahre alten Mann.



Die 82-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 19.15 Uhr mit ihrem Rad auf der Wolbecker Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Bremer Platz kreuzte plötzlich der unbekannte Autofahrer ihren Weg, als er nach links auf die Wolbecker Straße abbiegen wollte. "Die Radfahrerin bremste stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu verhindern und stürzte auf die linke Seite", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Der bislang unbekannte Autofahrer wartete noch auf das Eintreffen des Rettungswagens, fuhr dann aber, ohne Angaben zu seiner Person zu machen, davon. Er ist etwa 50 bis 55 Jahre alt, kräftig gebaut, hat graue Haare und trug einen Stoppelbart. Hinweise zur Person nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.