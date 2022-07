Autofahrer ohne Führerschein erfasst 81-jährige Radlerin

Leicht verletzt wurde am Donnerstagabend (28.07., 18.30 Uhr) eine 81-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Hofstraße in MÜnster-Wolbeck.

Ein 18-Jähriger Autofahrer war nach Polizeiangaben mit seinem Ford in Richtung der Straße Am Steintor unterwegs. Als der junge Mann an einem Stoppschild hielt, erblickte er auf einem Parkplatz ein für ihn interessantes Auto, das er sich nach eigenen Angaben genauer anschauen wollte.

Beim Zurücksetzen missachtete er die Radfahrerin hinter sich und stieß mit ihr zusammen. Die 81-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Die hinzugerufenen Polizisten stellten bei der Überprüfung fest, dass der junge Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war, wie es weiter heißt.

Den Münsteraner erwartet nun eine Strafanzeige.