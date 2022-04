Autofahrerin mit sechsjähriger Tochter und 1,08 Promille unterwegs

Eine Autofahrerin hat am Sonntagnachmittag an der Weseler Straße einen Unfall verursacht. Dabei hatte sie ihre sechsjährige Tochter dabei - und war alkoholisiert.

Eine Autofahrerin in Münster war alkoholisiert unterwegs und hatte ihre sechsjährige Tochter dabei.

Eine 47-jährige Autofahrerin hat am Sonntagnachmittag an der Weseler Straße alkoholisiert einen Unfall verursacht. Auf der Rücksitzbank hatte die Münsteranerin laut Pressemitteilung der Polizei ihre sechsjährige Tochter an Bord.

Bereits beim Ausparken touchierte die 47-Jährige ein anderes Fahrzeug und verursachte Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Münsteranerin Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 1,08 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein der 47-Jährigen sicher und ihr wurde eine Blutprobe entnommen.