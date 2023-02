Autounfall mit zwei Schwerverletzten in Hiltrup

Schwerer Autounfall in Hiltrup am Donnerstagmorgen: Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen nach einem Frontalzusammenstoß auf der Thierstraße schwer verletzt. Sie kamen in die Klinik. Die Vollsperrung wurde mittlerweile aufgehoben.

Auf der Thierstraße in Hiltrup kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall.

Auf der Thierstraße in Hiltrup wurden am Donnerstagmorgen gegen kurz vor 10 Uhr zwei Personen bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt: Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war laut Polizei eine Autofahrerin auf der Thierstraße in Richtung Amelsbüren unterwegs. In einer Kurve wich diese den ersten Ermittlungen nach einem geparkten Auto aus und geriet dabei in den Gegenverkehr.

Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Die Thierstraße war am Morgen längere Zeit in beiden Richtungen gesperrt. Aktuell ist sie wieder frei.