B 54 wird für Wendemanöver erneut voll gesperrt

Bereits im Januar wurde die Bundesstraße 54 für ein Wendemanöver eines Schwertransportes voll gesperrt. Nun wiederholt sich der Vorgang, wie es in einer städtischen Pressemitteilung heißt.

In der Nacht von Dienstag (7. Februar) auf Mittwoch (8. Februar) wird die B 54 in Fahrtrichtung Steinfurt voll gesperrt. Die Sperrung wird ab dem Abzweig Nienberge (Steinfurter Straße, L510) und der Abfahrt Nienberge (Hülshoffstraße, L529) eingerichtet und gilt zwischen 22 und 5 Uhr.

Schwertransport liefert Rotorblätter nach Ostbevern

Die Schwertransporter können ihr Ziel im Windpark Ostbevern nicht in Richtung Süden über die Autobahnausfahrt „Flughafen Münster-Osnabrück“ erreichen. Daher müssen die Fahrzeuge, die große Rotorblätter mit einer Transportlänge von rund 80 Metern befördern, die A1 am Kreuz Münster-Nord in Richtung Steinfurt auf die B54 verlassen. Dort setzen sie wieder zurück und fahren auf die A1 in Richtung Bremen auf. So erreichen sie die Ausfahrt „Flughafen Münster-Osnabrück“ in Richtung Norden, die für die Schwertransporte befahrbar ist.

Für ein klassisches Wendemanöver über das „Kleeblatt“ des Autobahnkreuzes sind die Transporter mit den Rotorblättern zu groß. Die kleineren Fahrzeuge des Konvois können jedoch diesen Weg nehmen.