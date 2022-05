B 51: Grüne wollen bei Wahlsieg die Ausbauplanung stoppen

Die Botschaft der beiden grünen Landtagskandidaten Robin Korte (Münster) und Hedwig Tarner (Warendorf) war klar: Sollten die Grünen der nächsten Landesregierung angehören, so werden die Planungen für einen vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 51 zwischen Münster und Telgte gestoppt.

Bei einem Ortstermin in Höhe der Kreuzung Warendorfer Straße / Handorfer Straße kritisierte Korte sehr scharf den Umstand, dass die Landesbehörde Straßen-NRW weiterhin an der Planung arbeite, wohl alle Kommunen im östlichen Münsterland, die an der Trasse B51/B64 liegen, sowie die Stadt Münster den Ausbau in der geplanten Form ablehnen.

Planung bis 2024 stoppen

Im Falle eines Wahlsieges sicherten Korte und Tarner zu, dass Straßen NRW angewiesen werde, die Planung bis 2024 zu stoppen. 2024 wird wieder der Bedarf der im Bundesverkehrswegeplan vermerkten Projekte analysiert, also auch die Achse B51/B64. Dann werde sich eine Landesregierung mit grüner Beteiligung dafür aussprechen, den Ausbau aus dem Plan zu streichen.

Nach Auskunft des GAL-Ratsherrn Achim Specht wären in dem Kreuzbereich neun Fahrspuren erforderlich, um autobahnähnliche Auf- und Abfahrten zu schaffen. Gerd Richtering von der Bürgerinitiative gegen den Ausbau wies darauf hin, dass Traktoren künftig die Bundesstraße nicht mehr nutzen könnten. Sie müssten sich eine Fahrspur neben der Haupttrasse mit den Fahrrädern teilen. Das sei ein Unding.

Ausweichgleise der Ban wiederherstellen

Eine Alternative zu einer breiteren Straße sehen die Grünen in einem Ausbau der Bahnstrecke Münster – Warendorf. Insbesondere sei es erforderlich, die in den vergangenen Jahren abgebauten Ausweichgleise wieder zu installieren. Dies sei die Voraussetzung dafür, die Taktung zu erhöhen.

Handorf soll nach den Vorstellungen der Grünen ein Ausweichgleis und einen Bahnhaltepunkt bekommen.

