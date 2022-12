Bäder schließen neun Tage lang

In der ersten Woche der Weihnachtsferien bleiben sämtlichen städtischen Hallenbäder geschlossen. Grund sind die Energiesparmaßnahmen. Und die Verwaltung sieht dies auch aus einem anderen Grund geboten.

In den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn Kinder und viele Erwachsene Ferien und Zeit für gemeinsame Unternehmungen haben, bleiben Münsters Schwimmbäder komplett geschlossen. Die Bäder in Roxel und Wolbeck sowie das vereinsbetriebene Bürgerbad Handorf schließen sogar bis zum Ende der Schulferien am 8. Januar.