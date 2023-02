Dutzende Bäume müssen für Schul- und Kitabauten gefällt werden

Das Schulbauprogramm und der Kita-Ausbau in Münster gehen weiter voran. Für die anstehenden und laufenden Bauvorhaben müssen einige Bäume gefällt werden.

Das Schulbauprogramm und der Kita-Ausbau in Münster gehen voran. Für anstehende und laufende Bauvorhaben müssen Bäume gefällt und Grünflächen neu angelegt werden. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz werden diese Arbeiten außerhalb der Brutzeit und Vegetationsperiode bis Ende Februar durchgeführt.

Auf dem Gelände der ehemaligen Oxford-Kaserne in Gievenbeck und der ehemaligen York-Kaserne in Gremmendorf starten 2023 städtische Bauprojekte. Für den Neubau der Fünf-Gruppen-Kindertagesstätte im Oxford-Quartier müssen laut Mitteilung der Stadt elf Bäume gefällt werden. "Darunter sind Robinien, die giftig sind und daher ohnehin nicht an einer Kindertagesstätte stehen dürfen", erklärt die Stadt. Als Ersatz werden vier große Bäume und sechs große Beerenobststräucher neu gepflanzt. Die Fällungen werden ab dem 6. Februar durchgeführt.

Im östlichen Bereich des York-Quartiers wird das denkmalgeschützte ehemalige Unteroffizierskasino zur Kindertagesstätte mit drei Gruppen umgebaut und um einen Anbau erweitert. Hierfür werden Mitte Februar fünf Bäume gefällt. Zwei große Eichen und ein großer Ahornbaum auf dem Gelände können erhalten werden.

In der Woche vom 17. bis zum 22. Februar fällt die Stadt elf Bäume für die Erweiterung der Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Angelmodde. Für den notwendigen provisorischen Containerstandort während der Bauzeit muss eine Feldgehölzhecke gerodet werden. Im Zuge der Neugestaltung des Schulhofes pflanzt die Stadt zehn Bäume sowie Sträucher und Bodendecker neu.

Viele neue Bäume werden gepflanzt

Für die anstehende Erweiterung des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums müssen bis Ende Februar neun Bäume sowie einige Groß-Sträucher gefällt werden. Mit dem Erweiterungsbau werden auch die Stellplatzanlagen an anderer Stelle verortet und der Schulhof neugestaltet. In diesem Rahmen finden 17 neue Bäume auf den beiden Schulhöfen Platz.

Auch bei zwei laufenden Bauprojekten sind Baumfällarbeiten nötig. Für den Umbau des kleinen Schulzentrums Hiltrup werden im Februar drei kleinere Bäume gefällt. Auf der Baustelle der Mathilde-Anneke-Gesamtschule und der ehemaligen Fürstin-von-Gallitzin-Schule werden in der zweiten Februarhälfte 20 Bäume und Sträucher gefällt. Die Baumfällungen sind vorbereitend für den Umbau des Oberstufenhauses samt Kita sowie für den neuen Schulhof notwendig. Viele Bäume können auf dem Schulhof erhalten werden, im Zuge der Neugestaltung der Außenanlagen werden umfangreiche Neupflanzungen vorgenommen.