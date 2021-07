Bananen im alten „Elephanten“

Der „Elephant“ hat lange geschlossen. Dennoch erinnern sich viele gerne an die frühere Diskothek am Roggenmarkt. Jetzt gibt es eine überraschende Neunutzung der Immobilie.

Das Schild am Roggenmarkt erinnert an den „Elephanten“. Die Familie Buschmann errichtet neben ihrem Stammhaus einen Lebensmittelmarkt. In den oberen Stockwerken bleiben Praxen und Büros.

Der „Elephant“ war Kult in Münster. Wer jemanden im Nachtleben kennenlernen wollte, und dann noch bei schwoofiger Schlagermusik, war in der Diskothek in der Passage am Roggenmarkt richtig. „Schlagerstars und Sternchen traten dort bis in die 1980er-Jahre auf“, erinnert sich Dr. Heinz-Joachim Buschmann.