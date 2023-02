Vier Chansonnièren am Drive-in-Schalter

Die Band „krk“ aus Münster ist am Freitag (3. Februar) im „Music Drive In“ bei RTL Zwei zu sehen. Seit Montag läuft die neue Show, bei der die Teilnehmer am Drive-in-Schalter keine Burger und Fritten, sondern Songs bestellen. Das eigene Auto wird zur Bühne, und wer die Jury, bestehend aus Guildo Horn, Sängerin Loona und DSDS-Gewinner Prince Damien, überzeugt, darf zum Gewinnerparkplatz weiterfahren. Dort warten Gewinne im Wert von bis zu 1000 Euro.

Zehn Jahre lang ist „krk“ als Trio aufgetreten. Ihre Spezialität: dreistimmige Vokalarrangements aus verschiedenen Genres und auf mehreren Sprachen, am liebsten weniger bekannte Stücke, um das Publikum zu überraschen. Vor etwas mehr als zwei Jahren ist Amelia Deuchert-Kappe zur Formation aus Kerstin Kaltmeyer, Yseult Roch und Christina Kleinefenn gestoßen. Seitdem unterstützt sie die drei Sängerinnen an Kontra- und Ukulelenbass, Querflöte und Melodica.

Heißer Drehtag im Juni 2022

Die Multiinstrumentalistin erinnert sich an den Drehtag im Juni des vergangenen Jahres. „Es war unglaublich heiß. Wir haben zu viert mit zwei Instrumenten gerade so in das kleine grüne E-Auto gepasst.“ Ausgestattet mit zahlreichen Mikrofonen und GoPro-Kameras, fuhren die vier Musikerinnen zum ­Drive-in-Schalter – welchen Song sie bestellten und ob sie die Jury für sich gewinnen konnten, erfahren die Zuschauer am Freitag ab 17.05 Uhr.

Das nächste mal live zu sehen ist „krk“ am 13. Februar (Montag) im Stadtteiltreff Mokido im Kap.8 in Kinderhaus.