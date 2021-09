Bangen vor dem Bitcoin

Die Kryptowährung Bitcoin ist für viele noch ein Buch mit sieben Siegeln. Ein gutes Thema also für das Unternehmertreffen mit Bischof Felix Genn am Montagnachmittag im Franz-Hitze-Haus. Doch in der Runde überwogen die Bedenken.

„Bitcoin – die neue Welt des Geldes“ war das Thema des Unternehmertreffens am Montag im Franz-Hitze-Haus in Münster. Mit der Kryptowährung beschäftigten sich unter anderem (von links): Antonius Kerkhoff (Direktor der Akademie), Gerrit Abelmann (Vorstandsmitglied DKM Darlehnskasse Münster eG), Frank Knura (Geschäftsbereichsleiter Firmenkunden Münster, Sparkasse Münsterland Ost), Prof. Dr. Wim Kösters (RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Ruhr-Universität Bochum), Bischof Dr. Felix Genn und Dr. Martin Dabrowski (Akademie Franz-Hitze-Haus)

Münsters Bischof Dr. Felix Genn machte keinen Hehl daraus: „Das ist eine Wirklichkeit, die mir fremd ist.“ Sein Unternehmertreffen am Montagnachmittag sollte da Abhilfe schaffen: „Bitcoin – die neue Welt des Geldes?“ war das Thema der Veranstaltung im Franz-Hitze-Haus. Rund 120 Unternehmer aus dem Münsterland waren dabei.

Was sich hinter dem Begriff, der nach so viel Modernität und Zukunft klingt, verbirgt, erklärte Dr. Wim Kösters in seinem Eingangsvortrag. Der Professor am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung der Ruhr-Universität in Bochum schlug einen Bogen von der Theorie, was Geld überhaupt ist („als Zwischentauschgut eine geniale Erfindung“) hin zu den Problemen, die viele Menschen im bisherigen System vermuten. Kryptowährungen wie der Bitcoin seien bewusst entstanden als Alternative jenseits von Banken und Zentralbanken.

Doch an die Alltagstauglichkeit glaubt Kösters nicht. Zwar gelten Kryptowährungen als „immun gegen staatlichen Missbrauch“ – dafür lockten sie Kriminelle. Und das Sicherheitssystem, das jenseits der bewährten Sicherheitssysteme erdacht worden sei, brauche dermaßen große Rechnerkapazitäten, dass das im Alltag lange nicht funktionieren könne. Dazu der Stromverbrauch: Es gebe Studien, nach denen das Management der Bit­coins schon jetzt so viel Strom verbrauche wie die ganzen Niederlande. Dass der Bitcoin-Zahlungsverkehr komplett unreguliert ist, sieht Kösters als entscheidendes Problem an.

Entsprechend reserviert begegnen auch andere Banken der neuen Technik. „Keine Empfehlung für den gewerblichen Zahlungsverkehr“, riet etwa Frank Knura von der Sparkasse Münsterland-Ost den Unternehmern im Franz-Hitze-Haus. Und Gerrit Abelmann von der Darlehnskasse Münster wurde noch deutlicher: „Wir lehnen das komplett ab!“