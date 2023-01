Plötzlich fehlten 1700 Euro auf dem Konto

Von einer Gruppe Unbekannter ist ein 77-Jähriger in einer SB-Bankfiliale in Münster bedrängt und auf zwei Fünf-Euro-Scheine hingewiesen worden. Wenig später war ein vierstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht.

Ein Sparkassen-Mitarbeiter demonstriert, wie eine Auflage am Automaten Betrügern ermöglicht, an die PIN zu gelangen.

Damit hatte der 77-jährige Münsteraner nun wirklich nicht gerechnet: Als er am vergangenen Mittwoch am Sparkassen-Automaten 300 Euro abheben wollte, war ihm zwar eine dreiköpfige Gruppe vor der SB-Filiale aufgefallen – doch wenig später waren 1700 Euro abgebucht und eine falsche EC-Karte in seinem Portemonnaie. Er zeigte einen Betrug bei der Polizei an, die nun ermittelt.