„Baron auf Bäumen“ für Erwachsene

Gianluca Scigliano, Absolvent der Fachhochschule Münster, hat ein Buch illustriert, das in Italien (fast) jeder kennt: Italo Calvinos „Der Baron auf den Bäumen“.

Alle seine Verwandten in Italien kennen das Buch „Der Baron auf den Bäumen“ von Italo Calvino. „In Deutschland ist der Roman aus dem Jahr 1957 eher unbekannt“, erzählt Gianluca Scigliano. „Und als vollständige Version gar nicht zu erhalten: Die Geschichte über Cosimo ist in einigen illustrierten Fassungen um pikante Szenen gekürzt worden, um es als Kinderbuch zu deklarieren.“

So kam Scigliano auf die Idee, für die Abschlussarbeit am Fachbereich Design der FH Münster, der Münster School of Design (MSD), die Geschichte für die erwachsene Leserschaft zu illustrieren.

Es sind nicht nur seine italienischen Wurzeln, die sein Herz für die Geschichte des Barons, der aus seiner adligen Familie ausbricht, erwärmt hatte. „Der Autor erzählt die Geschichte vom anfangs zwölfjährigen Sohn, der bei einem Familienzwist während des Mittagessens das Haus verlässt und Bäume besteigt – die er bis zu seinem Tod nicht mehr verlassen wird“, fasst der Absolvent die Handlung zusammen.

Cosimo erlebe seine erste Liebe, setze sich mit Philosophen auseinander und kämpfe mit Jesuiten und Piraten. Letztendlich aber gehe es um ganz aktuelle Themen: individuelle Freiheit, Diversität und die Beziehung von Mensch und Natur, so der Designer.

Gianluca Scigliano hat auch jene Szenen mit aufgenommen, die in der italienischen Originalausgabe vorhanden sind. Foto: FH Münster/Anne Holtkötter

Das Buch hat 460 Seiten, samt Cosimos Liebesleben, die in der deutschen Fassung fehlen. Das Abschlussprojekt von Scigliano umfasst 88 Seiten. „In meinem Gestaltungskonzept trifft analoge Illustration auf digitale Kolorierung und experimentelle Typografie. Wichtig war mir, dass sich das Konzept auf die vollständige Romanausgabe übertragen lässt.“

Das Interesse bei der Abschlussausstellung „Parcours“ war groß. Nun hofft er, dass sich ein Verlag findet, der den Roman in voller Länge herausbringt – mit den Illustrationen von Scigliano.