Plötzlich dürfen die Clubs in Münster öffnen

Nach über 15 Monaten Zwangsschließung dürfen Diskotheken in Münster ab Freitag unter Auflagen wieder öffnen. Clubbesitzer sind aber vorsichtig, weil sie die neu gewonnenen Freiheiten nicht aufs Spiel setzen wollen. Auch ein Festival rückt in greifbare Nähe.

So wie auf diesem Archivfoto könnte es bald wieder in Münsters Clubs aussehen. Die aktualisierte Corona-Verordnung macht‘s möglich.

Nach über 15 Monaten dürfen ab heute Clubs und Diskotheken in NRW wieder öffnen. Zumindest in den Kommunen mit einem stabilen Inzidenzwert unter zehn – also auch in Münster.