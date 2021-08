Bauarbeiten sorgen für Teilsperrung

Verkehrsteilnehmer müssen sich an der Kreuzung Albersloher Weg/An den Loddenbüschen auf Einschränkungen einstellen. Am Mittwoch (4. August) beginnen dort Bauarbeiten. Eine Fahrspur wird deshalb gesperrt.

Von Mittwoch (4. August) bis 13. August (Freitag) steht an der Kreuzung von Albersloher Weg und An den Loddenbüschen in Richtung Gremmendorf nur eine Fahrbahn zur Verfügung.

Im Bereich der gesperrten Fahrspur erneuern die Stadtnetze Münster laut einer Pressemitteilung ein Mittelspannungskabel für das Gewerbegebiet Loddenheide. Die neue Kabelverbindung erhöht die Versorgungssicherheit der anliegenden Gewerbebetriebe.

Für mögliche Verkehrseinschränkungen bittet der Netzbetreiber um Verständnis.