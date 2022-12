Einsteinstraße wird zur Einbahnstraße

Noch eine Baustelle in Münsters Innenstadt: Die Einsteinstraße wird im kommenden Jahr zur Einbahnstraße. Und das gleich für mehrere Monate.

Die Einsteinstraße in Münster wird wegen Bauarbeiten für mehrere Monate zur Einbahnstraße.

Für die Erneuerung des Regenwasserkanals unter der Fahrbahn wird die Einsteinstraße im kommenden Jahr von Januar bis voraussichtlich Oktober zur Einbahnstraße in Richtung Innenstadt. Das Amt für Mobilität und Tiefbau ersetzt laut einer städtischen Pressemitteilung auf dem Teilstück zwischen der Bushaltestelle Försterstraße und der Einmündung Hittorfstraße den Kanal durch einen größer dimensionierten, um die anfallenden Wassermengen dauerhaft ableiten zu können und besser auf etwaige Starkregenereignisse vorbereitet zu sein.

Der neue Regenwasserkanal wird unterhalb des südlichen Fahrstreifens der Einsteinstraße verlegt. Im Zuge der Arbeiten werden auch die zugehörigen Anschlussleitungen erneuert. Die Bauarbeiten sind von Anfang Januar bis Oktober 2023 geplant. Die Stadt weist darauf hin, dass es witterungsbedingt zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann.

Umleitung über Neutor und Steinfurter Straße

Während der gesamten Bautätigkeiten wird der Autoverkehr mittels Einbahnstraßenregelung in Richtung Innenstadt nördlich an der Baustelle vorbeigeführt. In der Gegenrichtung wird eine Umleitung vom Neutor über Steinfurter Straße und Orléans-Ring beziehungsweise über Schlossplatz, Gerichtsstraße, Hüfferstraße und Rishon-Le-Zion-Ring bis zum Coesfelder Kreuz eingerichtet.

Mit dem Rad und zu Fuß ist die Baustelle jederzeit passierbar, stadteinwärts auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg.

Die Verkehrssicherung wird voraussichtlich ab dem 6. Januar (Freitag) aufgebaut. Im Vorfeld der Kanalbaumaßnahme wird im Bereich des südlichen Fahrstreifens eine Kampfmittelsondierung mithilfe eines Bohrgerätes durchgeführt.