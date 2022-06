Kritik vom Automobil-Club: Zu viele Baustellen gleichzeitig

Kein Durchkommen an der Wolbecker Straße: Der Automobil-Club Münster ärgert sich, dass so viele Baustellen parallel laufen.

Schöne Ferien erleben hoffentlich die Autofahrer, die in den kommenden Wochen nicht aus Münsters Süden in die Stadt müssen. Denn, so der Automobil-Club Münster im ADAC in einer Pressemitteilung, nicht nur die Sperrung der Wolbecker Straße im Bereich des Dortmund-Ems-Kanals und die Einbahnregelung im Bereich des Hohenzollernrings, sondern auch weitere Baustellen führen in Münsters Süden zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Und somit gerate das Baustellenmanagement des Amtes für Mobilität und Tiefbau wiederholt massiv in die Kritik. Zeitgleich liefen die Bauarbeiten am neuen Areal der York-Kaserne auf dem Albersloher Weg im Bereich Gremmendorfer Weg mit einer nur einspurigen Verkehrsführung stadtauswärts. Stadteinwärts und zusätzlich werde noch die Pendlerstrecke auf dem Angelmodder Weg zwischen Homannstraße Altehof für rund sechs Wochen komplett gesperrt.

Informationen und Hinweisschilder werden vermisst

„Die Autofahrer und betroffenen Anwohner lässt man im Regen stehen“, ärgert sich der Automobilclub, der Informationen und Hinweisschilder vermisst. Selbst auf der Homepage des Tiefbauamtes finde sich kein Hinweis auf diese massiven Einschränkungen.

Aus dem Ärger am Dingbängerweg habe man anscheinend nichts gelernt. Natürlich mache es Sinn, notwendige Um- und Ausbesserungsarbeiten in der Ferienzeit durchzuführen. Jedoch sollten diese zwecks geringerer Umwelt- und Lärmbelastung in Wohngebieten so schnell wie möglich durchgeführt werden, so der Automobilclub. Doch trotz fehlender Wohnbebauung erfolgten die Arbeiten auf dem Angelmodder Weg im normalen Tagesbetrieb.

Und wie die Bewohner der dort befindlichen Agathastraße nun ihren Bereich verlassen können, stehe in den Sternen, denn der verantwortliche Bauleiter sei bis zum 30. Juni „abwesend“, wie es laut Automobil-Club heißt.