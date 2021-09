„Bei der Aufklärungsarbeit gefragt“

Foto:

Karin Reismann war 20 Jahre lang ehrenamtliche Bürgermeisterin der Stadt Münster und verdiente sich dabei den freilich inoffiziellen Titel der Gesundheits- und Sportbürgermeisterin. „Als man das Schlagwort der Versorgung im Quartier noch gar nicht kannte, haben Sie sich bereits für eine Stadtteil bezogene Gesundheitsversorgung eingesetzt“, betonte die Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe, Gabriele Regina Overwiening, in ihrer Laudatio. Für ihren unermüdlichen Einsatz, wie es in einer Mitteilung des Verbandes heißt, erhielt Reismann im Rahmen der Eröffnung des zweiten Kongresstages des Westfälisch-lippischen Apothekertags die Verdienstmedaille der Apothekerkammer Westfalen-Lippe. „Sie haben in all den Jahrzehnten viele Projekte der Apothekerschaft mitbegleitet, zuletzt das Projekt zum rationalen Einsatz von Antibiotika“, sagte Overwiening. „Gemeinsam haben wir für den Erhalt der PTA-Ausbildung in Münster gearbeitet.“ Reismann nahm die Auszeichnung angetan entgegen.