Bei Psychosen ist Früherkennung wichtig

„Du darfst nicht alles glauben, was Du denkst“, lautet ein Buchtitel, der nicht nur zu psychische Erkrankungen generell, sondern auch zu Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis sehr gut passt. „Man kann sogar sagen, es ist ein Teil der Psychose-Therapie zu lernen, die eigenen automatischen Gedanken und Zuschreibungen kritischer zu betrachten“, erläuterte Alexianer-Experte Konrad Röhl.

Beim ersten Alex-Talk in Präsenz stellte der Oberarzt der Alexianer-Fachklinik Maria Brunn im Gespräch mit Moderator Stefan Werding das Erkrankungsbild der Psychosen vor und beantwortete viele Fragen der Gäste.

Einer von 100 Menschen erkrankt

Knapp einer von 100 Menschen in Deutschland erkrankt an einer schizophrenen Psychose, die meisten von ihnen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. „Es handelt sich dabei um eine Störung, die sich angefangen von Beruf bis sozialem Umfeld enorm stark einschränkend auf die eigene Lebensqualität auswirken kann und damit laut WHO auf Platz 5 der zu dauerhafter Behinderung führenden Erkrankungen liegt“, so der Oberarzt der Alexianer-Fachklinik Maria Brunn. Umso größere Bedeutung komme der Früherkennung zu, denn je länger die Erkrankung unbehandelt bliebe, desto schwieriger werde die Behandlung und der Verlauf.

Die Ursachen der Erkrankung seien vielschichtig. Neben genetischen Voraussetzungen können etwa auch frühe Traumatisierungen wie schwere Verluste in der Kindheit oder auch Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen auslösende Faktoren sein. Eine bedeutsame Rolle komme der exakten Diagnose zu, denn die gestalte sich angesichts der vielschichtigen Symptome besonders zu Beginn nicht immer einfach. Zu den typischen Merkmalen gehörten insbesondere die Wahnvorstellungen und Sinnestäuschungen.

Oft gibt es „Ich-Störungen“

„Außerdem bestehen oft sogenannte Ich-Störungen“, bei der die sogenannte Meinhaftigkeit, gestört sei, „also das normale Erleben des eigenen Selbst und der eigenen Gedanken mitsamt der eigenen Körperlichkeit und deren Abgrenzung zur Außenwelt“, erklärte der Experte.

Der Stream im Netz: www.alexianer-muenster/unternehmen/presse-und-aktuelles/mediathek