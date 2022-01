Beim Drogenkonsum erwischt und Diebesgut entdeckt

Drogen und teure Armbanduhren: In einer SB-Bankfiliale am Hauptbahnhof in Münster haben Bundespolizisten eine Frau und einen Mann beim Drogenkonsum erwischt. Bei dem 48-jährigen Mann fanden die Beamten außerdem Diebesgut.

Eine Zeugin hat am Donnerstagnachmittag Beamte der Bundespolizei über einen möglichen Drogenkonsum in einer SB-Bankfiliale neben dem Hauptbahnhof informiert. Der Verdacht bestätigte sich schnell: Die Polizisten trafen in der Bankfiliale laut einer Mitteilung auf eine Frau und einen Mann, die beide Betäubungsmittel bzw. Utensilien zum Konsum von Betäubungsmittel in der Hand hielten.

Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Bundespolizisten im Rucksack des Mannes insgesamt sechs neuwertige Armbanduhren von namhaften Modedesignern sowie eine präparierte Einkaufstasche zur Umgehung der elektronischen Diebstahlssicherung. An zwei der Uhren befanden sich nach Angaben der Bundespolizei zudem noch Reste der Verkaufsetiketten.

Einen Eigentumsnachweis konnte der 48-jährige Münsteraner, der die Uhren von einer unbekannten Person für zehn Euro pro Stück gekauft haben will, nicht vorweisen. Die Beamten stellten die Uhren und die Einkaufstasche sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.