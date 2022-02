Beisetzung von emeritiertem Dompropst Josef Alfers

„Die Freude am Umgang mit Menschen, die Freude am Leben mit Gott und die Überzeugung, dass der Glaube mit dem Leben zu tun haben muss“: Diese Eigenschaften hätten den priesterlichen Dienst des emeritierten Dompropstes Josef Alfers geprägt, sagte Bischof Dr. Felix Genn am Freitag im münsterischen St. Paulus-Dom. Genn zelebrierte dort das Requiem für Alfers, der am 20. Februar im Alter von 81 Jahren verstorben war, wie das Bistum in einer Pressemitteilung schreibt.

In seiner Predigt ging Genn auch auf die „Ecken und Kanten“ des Verstorbenen ein. So habe dieser oft „Bemerkungen voll Ironie“ gemacht. Wichtig aber sei, und das sei eines von Alfers‘ Grundanliegen gewesen, „dass wir das Evangelium verkünden und in der gegenwärtigen kirchengeschichtlichen Stunde darum bemüht sind, unsere Aufgaben und die Sendung der Kirche aus einer tiefen geistlichen Quelle neu zu bedenken und in all den Unsicherheiten auf diesem Fundament zu leben und eine eventuell neue Gestalt von Kirche zu entwickeln“.

Veranstaltung coronabedingt auf 300 Teilnehmer begrenzt

Der Bischof erinnerte daran, dass Josef Alfers als junger Mann ursprünglich den elterlichen Bauernhof habe weiterführen wollen, dann aber seiner Berufung zum Priester gefolgt sei.

Die Trauerfeier zelebrierten Weihbischof und Domdechant Dr. Christoph Hegge, Dompropst Kurt Schulte und Diakon Matthias Kaiser gemeinsam mit Bischof Genn. Die musikalische Gestaltung lag bei der Dommusik Münster unter Leitung von Domkapellmeister Alexander Lauer und bei Domorganist Thomas Schmitz. Josef Alfers wurde im Anschluss an den Gottesdienst, bei dem Zahl der Teilnehmenden im Dom coronabedingt auf 300 Personen beschränkt war, auf dem Domherrenfriedhof beigesetzt.