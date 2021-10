Beispielhaftes Engagement zum Thema Nachhaltigkeit gesucht

„Nachhaltigkeit gewinnt“ – unter diesem Motto schreiben die Stadtwerke Münster und der Stadtsportbund (SSB) Münster in diesem Jahr wieder den Jugend-Sportvereinspreis aus. Angesichts der jüngsten Flutkatastrophe in verschiedenen Regionen von NRW und Rheinland-Pfalz gewännen die Themen Umweltschutz und Ressourcenschonung deutlich an Bedeutung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch Sportvereine können sich dem nicht verschließen. Ist doch eine intakte Umwelt Grundvoraussetzung dafür, uneingeschränkt Sport treiben zu können. Der Stadtsportbund gehe mit gutem Beispiel voran und beteilige sich aktuell am Projekt „Ökoprofit“.

Nachhaltigkeit im Verborgenen

Auch viele Vereine seien nachhaltig unterwegs, gäben Trikots weiter, bildeten Fahrgemeinschaften oder sparten Energie. Vieles geschehe dabei im Verborgenen, würde anderen aber möglicherweise helfen, ebenfalls aktiv zu werden.

Deshalb möchten die Stadtwerke und der Stadtsportbund von Münsters Sportvereinen wissen, auf welchen Feldern sie bereits nachhaltig etwas für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen tun und freuen uns sehr auf innovative Ideen. Die eingereichten Anregungen und Ideen werden anschließend auf der SSB-Homepage veröffentlicht. So können alle der mehr als 200 Mitgliedsvereine des Stadtsportbundes davon profitieren.

Ehrung bei der Show des Sports

Den erfolgreichsten und aktivsten Vereinen winkt ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 2000 Euro und die Ehrung im Rahmen der Show des Sports am 26. November (Freitag) in der Sporthalle Berg Fidel.

Die Teilnahmeunterlagen können online heruntergeladen werden. Einsendeschluss ist der 25. Oktober.