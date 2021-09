Benefizabend mit den „Zucchini Sistaz“

Jazz, Swing und fliegendes Büffet: Der Benefizabend für das Johannes-Hospiz am 13. Oktober 2021 verspricht ein abwechslungsreiches Programm. Mit hochkarätigen Musikeinlagen und himmlischem Ausblick.

„Das wird toll“, ist sich Tina Werzinger sicher. Der singenden Gitarristin der „Zucchini Sistaz“ ist die Vorfreude auf den Benefizabend des Johannes-Hospizes bei der Vorbesprechung hoch oben im Engelsaal des neuen Atlantic-Hotels am Dienstagabend anzumerken.

Bis zum 13. Oktober (Mittwoch) müssen sie und ihre Bandkolleginnen Jule Balandat und Sinje Schnittker sich gedulden. Dann gehört die Engelsaal-Bühne mit Blick über Münsters Dächer ihnen – allerdings nicht allein.

Zum Start um 18 Uhr spielt nämlich das „Jazz-Lounge-Trio“. Das Repertoire von Gitarrist Amandus Grund, Bassist Oskar Otto und Schlagzeuger Ben Bönniger umfasst Eigenkompositionen und jazzige Versionen von Evergreens und Filmmusik.

Spenden während Corona eingebrochen

Das Programm sei aber nicht rein musikalisch, betont Sabine Lütke Schwienhorst, Sprecherin des Hospizes. Es gebe Informationen über das Johannes-Hospiz, eine Diashow und die Möglichkeit, mit Hospiz-Mitarbeitenden zu sprechen.

Um 19.30 Uhr dürfen sich die Gäste auf ein Flying Büffet und Mauritzer Weine freuen, ehe die „Zucchini Sistaz“ zu Kontrabass, Mikrofon und Co. greifen und ihren Swing der 20er- bis 50er-Jahre zum Besten geben.

„Wir sind froh, nach Corona wieder einen Benefizabend ausrichten zu können“, sagt Lütke Schwienhorst. Die Hospiz-Arbeit sei maßgeblich auf Spenden angewiesen, die während der Pandemie in erheblichem Maße ausgeblieben seien. Deshalb gingen von den 75 Euro teuren Tickets 25 Euro als Spende ans Hospiz. Kartenbestellung per E-Mail an s.luetke-schwienhorst@johannes-hospiz.de.

Es gilt die 3G-Regel.