Benefizkonzert für Erdbebenopfer im Hot Jazz Club

Namhaftes Aufgebot für die gute Sache: Im Hot Jazz Club findet an Rosenmontag ein Benefizkonzert zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien statt. Hochkarätige Künstler haben sich angekündigt.

Der Hot Jazz Club hat spontan ein Benefiz-Konzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien organisiert.

Am Rosenmontag ab 18 Uhr (Einlass) sind am Hafenweg 26b unter anderem mit dabei Richie Alexander (alias Dr. Ring Ding), The Bluesanovas, Jean-Claude Séférian, The Özdemirs, Ronald Lechtenberg, Home to Paris, Manni Wex-Stephan Schulze-Quartett, Gerd Gorke, Jan Klare, Magdalena Kryspin, Ilona König, Hanna Meyerholz, Phil Wood, Ley, die Walking Blues Prophets und das Bläserquintett NordWestBlech.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Gäste zahlen Eintritt nach dem Prinzip „Zahl’ was Du willst“, allerdings wird um eine Spende von mindestens zehn Euro gebeten. Der Spendenerlös wird laut Ankündigung vom Veranstalter verdoppelt und geht komplett an den Verein Medico International, der sich seit Jahren für die direkte Unterstützung lokaler Hilfsorganisationen in den betroffenen Gebieten einsetzt.