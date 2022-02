Berg Fidel bekommt ein Quartierszentrum 

Die Feier zum 50-jährigen Stadtteiljubiläum fiel in Berg Fidel im vergangnen Jahr aus. Nun soll „50+1“ gefeiert werden. Und: Auch das Quartierzentrum soll dann realisiert sein.

Der runde Geburtstag datierte schon im vergangenen Jahr. Berg Fidel, Anfang der 70er-Jahre auf der grünen Wiese in Nachbarschaft des Preußen-Stadions in Zeiten großer Wohnungsnot geplant und gebaut, wurde offiziell 50 Jahre alt. Weil wegen der Pandemie nicht gefeiert werden konnte, soll das Fest nun unter dem Motto „Berg Fidel 50 + 1“ nachgeholt werden. Bezirksbürgermeister Wilfried Stein ist optimistisch, dass das Jubiläum nun am 21. und 22. Mai im Viertel stattfinden kann.