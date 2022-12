Was die Sperrung der Bergstraße für Besucher der Stadt Münster bedeutet

Foto:

Anfang 2023 wird mit der dringend notwendigen Kanalverlegung in der Einsteinstraße eine weitere Baumaßnahme durchgeführt – die Einsteinstraße wird bis voraussichtlich Oktober 2023 in Fahrtrichtung Innenstadt zur Einbahnstraße. „Eine negative Beeinflussung der Verkehre im Zusammenhang mit der Vollsperrung der Bergstraße insbesondere hinsichtlich der Zielverkehre in die Innenstadt wird nicht erwartet“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.