Vollsperrung der Bergstraße zwingt alle Verkehrsteilnehmer zu Umwegen

Ab dem kommenden Dienstag müssen sich Verkehrsteilnehmer auf andere Wegeverbindungen und Staus in der nördlichen Innenstadt einstellen. Wegen der Erneuerung zahlreicher maroder Versorgungsleitungen und Kanäle wird die Bergstraße am 17. Januar ab 8 Uhr zwischen Schlaunstraße und Tibusstraße zehn Monate lang voll gesperrt. Auch Radfahrer und Fußgänger müssen Umwege über Tibusstraße, Breul und Kreuztor in kauf nehmen. Das Theater-Parkhaus wird ab Dienstag sowohl von Süden als auch von Norden über den Breul erreichbar sein. „Die Absperrpfosten an der Tibusstraße werden am 17. Januar im Zuge der Baustelleneinrichtung entfernt“, erklärt ein Sprecher der Stadt auf Anfrage.

Theater-Parkhaus von zwei Seiten erreichbar

Für die Erreichbarkeit des Theater-Parkhauses sowohl über die Straße An der Apostelkirche als auch über den Breul hatten sich die Geschäftsleute im Verein Kiepenkerlviertel stark gemacht. Denn laut ursprünglicher Planung hätten Autofahrer aus westlicher Richtung noch viel größere Umwege fahren müssen.

Derzeit weist bereits ein großer Aufsteller in großformatiger Leuchtschrift auf die Sperrung der Bergstraße hin. Genaue Umleitungsempfehlungen sollen folgen. Autofahrende, die diesen Innenstadtbereich nicht zum Ziel haben, sollten ihn meiden und großräumig umfahren, rät die Stadt in einer Pressemitteilung. Denn „der Großteil der etwa 16 000 Kraftfahrzeuge, die täglich die Bergstraße nutzen, gehört zum Durchgangsverkehr“, erklärt Lukas Maiwald, Bauleiter im Amt für Mobilität und Tiefbau. Mehrere LED-Plantafeln sollen am Neutor und am Mauritztor auf die Situation hinweisen. Außerdem werde auf der nordwestlichen Seite eine Umleitung über den Schlossplatz ausgeschildert. „Falls notwendig, wird die Verkehrsführung während der Bauzeit weiter angepasst“, heißt es. Das Großprojekt, das im November 2023 abgeschlossen sein soll, stemmen das Amt für Mobilität und Tiefbau sowie die Stadtnetze Münster gemeinsam.

Wegen der Vollsperrung der Bergstraße fallen auch Bushaltestellen weg Foto: Lisa Stetzkamp

Ersatzhaltestelle für DKV-Residenz

Alle Buslinien mit Streckenverlauf über die Bergstraße werden kleinräumig umgeleitet – nördlich über die Straße Breul bis zur Hörsterstraße, südlich über die Neubrückenstraße bis zur Schlaunstraße. Für kurze Wege zur benachbarten DKV-Residenz wird eine Ersatzhaltestelle auf dem Breul, Höhe Tibusstraße, eingerichtet. Eine weitere Ersatzhaltestelle entsteht am Spiekerhof.

Während der Bauzeit wird der Breul für Kraftfahrzeuge zur Einbahnstraße. Beidseitig gilt dort ab dem 17. Januar ein Halteverbot, damit sich Busse und Fahrradfahrende gefahrlos begegnen können. Laut Stadt können alle Anwohner ihre Häuser während der Zeit der Sperrung erreichen.